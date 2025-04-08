ألم خفي في فمك.. 6 أعراض تكشف إصابتك بـ "ضرس العقل المدفون"

كتبت- أسماء مرسي:

ضرس العقل المدفون من أبرز المشكلات التي تواجه الكثير من الأشخاص، وعادةً ما يكون مصدرا لشعور مزعج وعدم ارتياح يؤثر على نمط حياتهم اليومية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور يوسف هشام، أخصائي طب الفم والأسنان أن ضرس العقل المدفون لا يظهر بصورة واحدة، بل يتخذ أربعة أشكال رئيسية مختلفة:

المدفون كليًا تحت اللثة.

المدفون جزئيًا تحت اللثة.

المدفون جزئيا في العظام.

المدفون كليًا في العظام.

وأشار في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن موقع ومساحة الضرس داخل الفك هما العاملان الرئيسيان اللذان يحددان شكل موضعه، وبالتالي نوع المشكلات التي تنجم عنه لاحقًا.

أعراض مزعجة تنذر بوجود ضرس عقل مدفون:

لا تتجاهل هذه العلامات التحذيرية التي يشير ظهورها إلى وجود ضرس عقل مدفون:

ألم والتهاب وانتفاخ في اللثة المحيطة بمنطقة ضرس العقل.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم (سخونية).

شعور بالألم في الأذن.

صداع متكرر.

علاج ضرس العقل المدفون:

لفت طبيب الأسنان إلى أن العلاج يبدأ أولا بتقييم دقيق للحالة، ويتبعه خلع الضرس كحل نهائي للمشكلة، ولكن تختلف طريقة الخلع بناء على موضعه، وتشمل:

الخلع العادي

في حالة الضرس المدفون جزئيا تحت اللثة فقط، حيث يكون الوصول إليه أسهل.

الخلع الجراحي

في الحالات التي يكون فيها ضرس العقل مدفونًا بعمق ويُصعب الوصول إليه بالطرق التقليدية، يصبح التدخل الجراحي هو الخيار الأمثل والضروري.

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