"العدو الأول" في شم النسيم.. حسام موافي يحذر هؤلاء من تناول الرنجة والفسيخ

كتبت- أسماء مرسي:

الرنجة والفسيخ جزءا أصيلا من احتفالات شم النسيم، حيث يعتبران من أساسيات مائدة شم النسيم، إلا أن هذه الأطعمة تشكل خطرا كبيرا، خاصة لفئات معينة من الأشخاص.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن تناول الفسيخ والرنجة باعتدال مسموح به بشكل عام.

ومع ذلك، شدد "موافي" على ضرورة توخي الحذر الشديد من قبل مرضى الضغط العالي عند تناول هذه الأطعمة.

وأشار إلى أن العدو الأول والأخير لمريض الضغط هو الملح، وهو ما يتوفر بكميات كبيرة في كل من الرنجة والفسيخ.

لذا، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم الانتباه جيدا والحد من استهلاك هذه الأطعمة التقليدية حفاظا على صحتهم، وتجنبًا لأي مضاعفات محتملة تنجم عن ارتفاع ضغط الدم المفاجئ نتيجة لتناول كميات كبيرة من الأملاح.

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