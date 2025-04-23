نوع عصرإكسير طبيعي لصحة الجسد والعقل تناوله يوميا

في السنوات الأخيرة، برز عصير أوراق الأشواغاندا كأحد المشروبات الطبيعية التي تحظى بشعبية متزايدة، لما يتمتع به من خصائص فريدة تشمل مضادات الأكسدة، وقدرته على تقليل الالتهابات، إضافة إلى احتوائه على مركبات تكيفية تساعد الجسم على التكيّف مع الضغوط وتعزز الصحة العامة.

فيما يلي أبرز المنافع الصحية التي يمكن أن يقدمها هذا المشروب، وفق "هيلث لاين".

1. تقوية جهاز المناعة

يساهم هذا العصير في دعم مناعة الجسم عبر تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد في مقاومة الأمراض والفيروسات، لا سيما خلال فصول البرد والإنفلونزا.

2. الحد من التوتر والقلق

بفضل تأثيره المباشر على مستويات الكورتيزول، يعمل عصير الأشواغاندا على تهدئة الجهاز العصبي، مما يقلل من التوتر، ويساعد على الشعور بالاسترخاء والسكينة.

3. دعم النوم العميق

له خصائص مهدئة تعزز النوم الجيد، وتساعد على الاستغراق في نوم هادئ، مما ينعكس على النشاط وصفاء الذهن عند الاستيقاظ.

4. تقوية الأداء العقلي

يساعد في تحسين التركيز والانتباه، ويعمل على حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الحفاظ على الوظائف المعرفية لأطول فترة ممكنة.

5. تعزيز صحة القلب

يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويحسن تدفق الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

6. تنظيم مستويات السكر في الدم

يُعد خياراً طبيعياً لدعم توازن سكر الدم، حيث يعزز من حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيداً لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين له.

7. توازن الهرمونات

يساعد في تنظيم نشاط الغدة الدرقية وتحسين الطاقة العامة والخصوبة، خاصة لدى النساء، بالإضافة إلى المساهمة في انتظام الدورة الشهرية.

8. مكافحة الشيخوخة المبكرة

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، ما يعزز نضارة البشرة، ويحد من التجاعيد، ويحافظ على المظهر الشبابي لفترة أطول.