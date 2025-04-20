5 أطعمة تحمي من أمراض القلب.. أبرزها الطماطم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي "ساوثهامبتون" البريطانية و"ماساتشوستس" الأمريكية أن تنظيم أوقات تناول الطعام قد يؤدي دورا هاما في الحفاظ على صحة القلب.

وأوضح الباحثون أن نتائجهم تشير إلى أن تناول الوجبات خلال ساعات النهار يمكن أن يساهم في الحد من المخاطر القلبية الوعائية، وفقا لموقع "Surrey Live".

وشملت الدراسة الجديدة 20 مشاركا سليما قضوا أسبوعين في بيئة مُراقبة تُحاكي نوبات الليل، وتناولوا الطعام إما ليلًا أو نهارًا.

سمك السلمون

يحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية التي يمكن أن تسهم في تقليل الالتهاب ودعم مستويات الكوليسترول الصحية.

الشوفان

توفر الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، كربوهيدرات معقدة تساعد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم، مما يمنع حدوث طفرات التهابية قد تُلحق الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت".

الخضراوات الورقية

هذه الأطعمة غنية بالنترات الغذائية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على تمدد الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم"، مشيرة إلى أنها "الاستهلاك المنتظم لها يرتبط بتحسين أداء التمارين الرياضية ووظائف القلب والأوعية الدموية".

كما إن الكرنب والسبانخ غنيان بالبوتاسيوم أيضًا. ويساعد تناولهما على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم.

زيت الزيتون البكر الممتاز

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة القوية التي تُسمى البوليفينول، والتي تُقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات".

وقد يسهم الالتهاب المزمن منخفض الدرجة في الإصابة بأمراض القلب من خلال التأثير على صحة الشرايين".

الطماطم

غنية بالليكوبين، وهو عبارة عن مضاد أكسدة قوي يُقلل الالتهاب ويمنع أكسدة الكوليسترول"، مشيرة إلى أنه من المثير للاهتمام أن طهي الطماطم يزيد من التوافر الحيوي لليكوبين.

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