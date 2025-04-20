5 أطعمة تعزز صحة الفم الأسنان- تناولها يوميا

للحفاظ على أسنان قوية وصحية، لا يقتصر الأمر على العناية الروتينية اليومية كالتنظيف بالفرشاة والخيط فحسب، بل يمتد ليشمل نظاما غذائيا داعما.

فتناول بعض الأطعمة قد يؤدي دورا حيويا في تقوية الأسنان وتعزيز طبقة المينا الواقية.

ومن أهم الأطعمة التي تدعم صحة الأسنان، ومن أبرزها الأجبان، فهي تزخر بالكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان في عملية ترميم وتقوية طبقة المينا الواقية للأسنان.

علاوة على ذلك، يحفز تناول الأجبان إفراز اللعاب، الذي يعمل بدوره على معادلة الأحماض الضارة في الفم وبالتالي حماية المينا من التلف، وفقا لموقع "mail".

الخضروات الورقية:

يعتبر السبانخ والكرنب والجرجير وغيرها من الخضروات الداكنة غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنها غنية بفيتامين k يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام، وفي الوقت نفسه لا تحتوي الخضروات على أي سكر أو أحماض تقريبا، ما يجعلها آمنة لمينا الأسنان، كما أن إضافة الخضروات الورقية إلى نظامك الغذائي اليومي يساعد في الحفاظ على كثافة الأسنان وصحة اللثة.

الزبادي بدون سكر:

يعتبر الزبادي الخالي من السكر من أهم الأطعمة التي تمد الجسم بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، كما أن منتجات الزبادي غنية بالبروبيوتيك- البكتيريا المفيدة التي تحسن صحة الأمعاء وتحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، كما أن البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي تحارب البكتيريا الضارة التي قد تتواجد في الف، والتي تتسبب بتسوس الأسنان.

اللوز:

يعتبر اللوز من أفضل المكسرات لصحة الأسنان، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين وفيتامين E. كما أن المكسرات لا تعمل على تقوية مينا الأسنان فحسب، بل تعطي أيضا شعورا بالشبع، وتقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات (عدو لأسنان)، كما أن مضغ اللوز يساعد على تدليك اللثة وتحفيز إنتاج اللعاب.

الجزر والكرفس:

يعتبر الجزر والكرفس من الخضروات المفيدية لصحة الأسنان فعند تناولها تقوم الألياف الموجودة فيها بتنظيف الأسنان من بقايا الطعام، كما أن الجزر غني بالبيتا كاروتين الضروري لامتصاص فيتامين A في الجسم، والذي يعتير من أهم الفيتامينات لصحة العظام الأسنان واللثة.

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