تظهر في عينيك.. علامات صامتة قد تكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله

عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم أعراضًا واضحة، لكن في بعض الحالات، قد تظهر علامات على العين تشير إلى احتمال وجود مستويات مرتفعة من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

ووفقًا لما ذكره موقعي "ويب ميد" و"إكسبريس"، فإن أبرز هذه العلامات تشمل:

قوس الشيخوخة (Arcus senilis)

وهو حلقة رمادية أو بيضاء تظهر على حافة القرنية (الجزء الشفاف من العين). وتُعد شائعة لدى كبار السن، لكن ظهورها في سن مبكرة قد يكون مؤشرًا على ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم.

رواسب دهنية على الجفون (Xanthelasma)

عبارة عن بقع أو كتل صفراء ناعمة تظهر عادةً على الجفون أو حول العين، نتيجة تراكم الكوليسترول تحت الجلد.

تغير في الرؤية أو انسداد شرايين الشبكية

في بعض الحالات الشديدة، قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية الدقيقة في العين، ما يسبب تشوشًا في الرؤية أو فقدانًا جزئيًا للبصر.

ألم أو ضغط خلف العين (نادر)

قد يشعر المريض بألم أو ضغط خلف العين بسبب اضطرابات في الدورة الدموية الناتجة عن تراكم الدهون، لكنه عرض نادر وعادةً ما يكون مصحوبًا بمضاعفات أخرى.

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