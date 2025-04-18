ما تأثير تناول الفول على صحة الجسم عند تناوله صباحا؟

تناول الفول في الصباح يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على صحة الجسم، وهذا يعتمد على عدة عوامل منها كمية الفول المتناولة، طريقة تحضيره، وحالة الشخص الصحية، وفقًا لما أشار إليه الدكتور أحمد صلاح.

الفوائد الصحية المحتملة لتناول الفول صباحًا

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الفول على الكربوهيدرات المعقدة التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم والقيام بالأنشطة المختلفة.

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، الألياف والبروتين الموجودان في الفول يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساهم في إدارة الوزن وتقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية خلال النهار.

وأكد، الألياف الغذائية في الفول تعزز حركة الأمعاء المنتظمة وتساعد في الوقاية من الإمساك.

الألياف القابلة للذوبان في الفول يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في تنظيم ضغط الدم.

وأشار إلى أن يحتوي الفول على فيتامينات ب التي تؤدي دورًا في تحسين الذاكرة والتركيز، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي الدماغ من التلف.

الفول غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الجهاز المناعي.

وتابع صلاح:" يحتوي الفول على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم التي تساهم في تقوية العظام، و يحتوي أيضًا على نسبة جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد".

الآثار السلبية المحتملة لتناول الفول صباحًا

1- مشاكل الجهاز الهضمي

قد يسبب الفول الانتفاخ والغازات لبعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، وذلك بسبب احتوائه على مركبات يصعب هضمها.

2- تفاقم أعراض القولون العصبي

الألياف الموجودة في الفول قد تزيد من أعراض القولون العصبي لدى بعض المرضى.

3- حساسية الفول

بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه الفول، وتناولهم له يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية تتراوح بين طفح جلدي وحكة إلى صعوبة في التنفس في الحالات الشديدة.

4- أنيميا الفول (نقص أنزيم G6PD):

الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الوراثي يجب عليهم تجنب تناول الفول لأنه قد يؤدي إلى تكسر خلايا الدم الحمراء وحدوث فقر دم حاد.

5- التفاعل مع بعض الأدوية

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) المستخدمة لعلاج الاكتئاب، استشارة الطبيب قبل تناول الفول.

6- زيادة حمض اليوريك

الإفراط في تناول الفول قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

7- منع امتصاص الحديد

في بعض الحالات، قد يعيق تناول كميات كبيرة من الفول امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى.

وأختتم صلاح:" يجب تناول كميات معتدلة من الفول لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي، ينقع الفول في الماء قبل طهيه جيدًا يمكن أن يساعد في تقليل المركبات التي تسبب الغازات".

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