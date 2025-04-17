راقب أطرافك ليلاً.. أعراض تحذيرية تكشف انسداد الشرايين

كتبت - آلاء نبيل:

يمكن أن يؤدي انسداد الشرايين، المعروف أيضًا بتصلب الشرايين، إلى تضييق وتصلب الأوعية الدموية نتيجة تراكم الترسبات الدهنية. وعادةً ما يتسبب هذا التضييق في تقليل تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

ورغم أن بعض الأعراض قد تظهر خلال النهار، إلا أن هناك علامات تحذيرية معينة قد تكون أكثر وضوحًا، أو تحدث بشكل خاص خلال الليل، ما يستدعي سرعة التوجه إلى الطبيب.

وبحسب ما ذكره موقعي onlymyhealth وWebMD، إليك أبرز الأعراض الليلية التي قد تشير إلى خطر الإصابة بانسداد الشرايين:

1- ألم الساقين والقدمين أثناء الراحة:

يشعر بعض الأشخاص بالألم خلال الليل، وغالبًا ما يحدث ذلك عند الاستلقاء، مما يقلل من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين بسبب تأثير الجاذبية. يؤدي هذا إلى الشعور بالألم أو التشنج أو الحرقان، وغالبًا ما يتحسن هذا الألم عند تدلية الساقين من السرير أو المشي قليلًا.

2- برودة أو شحوب في أصابع القدمين:

قد تلاحظ برودة غير طبيعية في القدمين أو أصابع القدم، ويبدو لون الجلد شاحبًا أو مائلًا إلى الزرقة، خاصة عند الاستلقاء في السرير. يشير ذلك إلى نقص تدفق الدم إلى الأطراف نتيجة انسداد الشرايين.

3- تنميل أو وخز في الساقين:

قد تشعر بإحساس التنميل أو الوخز، أو بما يشبه “دبابيس وإبر” في الساقين خلال الليل، وعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم وصول كمية كافية من الدم والأكسجين إلى الأعصاب.

4- صعوبة النوم بسبب الانزعاج في الساقين:

قد يصبح الألم أو الانزعاج في الساقين والقدمين شديدًا لدرجة يعيق القدرة على النوم، وغالبًا ما يكون السبب عدم وصول الدم المحمّل بالأكسجين، ما يؤدي إلى الألم المتكرر والاستيقاظ أثناء الليل.

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