4 عادات صباحية تساعدك على فقدان الوزن- لن تتوقعها

أشارت أخصائية التغذية الأمريكية ميليسا ميتري إلى أن تأسيس روتين صباحي صحي يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ وتحسين صحتك العامة.

وفقا لموقع "eatingwell"، إليك 4 عادات صباحية عليك اتباعها لتحقيق هذا الأمر:

1. النوم الجيد

الحرمان من النوم الكافي يزيد من ميلك نحو تناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالسعرات الحرارية، ما يعيق جهودك في إنقاص الوزن.

لذا، من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يومياً لتنظيم الهرمونات المسؤولة عن الشهية والشبع، ودعم عمليات التمثيل الغذائي بكفاءة، والحفاظ على التوازن العام لوظائف الجسم.

2. ترطيب الجسم

بشرب كوب من الماء الفاتر صباحا عادة بسيطة تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عملية الأيض، كما أنها تعوض الجسم عن ساعات الليل الطويلة التي قضاها دون ترطيب.

3. وجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف

البروتين يؤدي دورا مهما في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات الرئيسية، كما أنه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، ما يساعدك على التحكم في كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقاً، بالإضافة إلى، يسهم في الحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم.

4. تمارين الصباح

تعمل التمارين الصباحية على تعزيز عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية، وتنشيط معدل الأيض لديك، وتحسين قدرتك على التحكم في الشهية على مدار اليوم.

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