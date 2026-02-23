إعلان

اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في ختام جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

03:15 م 23/02/2026

البورصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.64% عند مستوى 50870 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.13%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 22.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 22.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 112 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.18% عند مستوى 49560 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

أقرا أيضا:

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة أسهم البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
مقتل شاب مصري على يد مصريين وجزائري في إيطاليا
شئون عربية و دولية

مقتل شاب مصري على يد مصريين وجزائري في إيطاليا
مي عمر توجه اعتذارا للجمهور بسبب إحدى حلقات"الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

مي عمر توجه اعتذارا للجمهور بسبب إحدى حلقات"الست موناليزا"
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
جنة الصائم

رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"