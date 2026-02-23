إعلان

وزير العمل يناقش استعدادات الانتخابات العمالية

كتب : محمد أبو بكر

03:12 م 23/02/2026
عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الإدارات المعنية بالوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالانتخابات النقابية العمالية، في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الاستحقاق النقابي الهام.

وبحسب بيان، استمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلي حول آخر المستجدات المتعلقة بخطط الإعداد والتنظيم، وآليات التنفيذ، والتجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية ولائحته التنفيذية.

وأكد وزير العمل، أهمية الالتزام الكامل بالقانون، وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للعمال، وتسهم في دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز دور التنظيمات النقابية في خدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم.

وشدد الوزير، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الإدارات المختصة، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان خروج الانتخابات النقابية بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية ومكانة الحركة النقابية العمالية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم.

حسن رداد الانتخابات العمالية وزير العمل الانتخابات النقابية العمالية

