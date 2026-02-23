أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة لحالة من الطقس الممطر، حيث تسود أجواء غير مستقرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تشتد في بعض الفترات.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار قد تكون مصحوبة أحيانًا بتساقط لحبات البَرَد على بعض المناطق، موضحة أن فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الساعات القادمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تنبيهًا هامًا بشأن حالة الطقس في عدة محافظات، حيث تتعرض محافظات الغربية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، والبحيرة لسحب رعدية ممطرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، مع احتمالية تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

