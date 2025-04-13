تضبط السكر في الدم.. 5 مشروبات صحية تفعل العجب بجسمك بالطقس الحالي

كتب – سيد متولي

مع الطقس المتقلب وارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع، يمكن لبعض المشروبات أن تمنح جسمك العديد من الفوائد، ومنها تنظيم مستويات السكر في الدم.

اللبن الرائب

اللبن الرائب يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ولا يحتوي على سكر مضاف، ما ضبط مستويات السكر في الدم.

ماء الليمون والنعناع

مشروب ماء الليمون والنعناع يرطب جسمك، ويزيد معدل التمثيل الغذائي، ولا يحتوي على سكر مضاف، كما أنه يحارب الطقس الحار، بحسب تايمز أوف إنديا.

عصير المانجو الخام

هذا المشروب منعش ومفيد لمرضى السكري، عند شربه دون سكر، كما يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي ترطب الجسم.

ماء جوز الهند مع بذور الشيا

يمكن لماء جوز الهند أن يضبط السكر في الدم، إضافة إلى أن بذور الشيا مليئة بالألياف، ما يبطئ امتصاص الجلوكوز، ويمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمنحك إحساسا بالرطوبة.

مشروب الخيار مع النعناع

هذا المشروب يرطب الجسم في الطقس الحالي، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، دون قلق من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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