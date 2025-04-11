علامات تكشف إصابتك بالذبحة الصدرية والجلطة القلبية.. احذرها

كتبت: رودينا ضوه

الذبحة الصدرية والجلطة القلبية من أبرز الأمراض التى تؤثر على صحة الإنسان، تحدث الذبحة الصدرية نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى الشعور بألم وضغط في منطقة الصدر، خاصة أثناء بذل مجهود، أما الجلطة القلبية فهي حالة أكثر خطورة.

ووفقًا لموقع webmd إليك أعراض الذبحة الصدرية والجلطة:

الجلطة "نوبة قلبية"

ألم أو ضغط أو انقباض في الصدر، وخاصة قليلاً إلى الجانب الأيسر

ألم أو ضغط في الجزء العلوي من الجسم مثل الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة أو في أحد ذراعيك أو كليهما (خاصة الذراع اليسرى)

ضيق في التنفس

التعرق فجأة

الغثيان أو القيء

الإصابة بالدوار

يستمر الألم عادةً لبضع دقائق، وقد يزداد سوءًا مع النشاط البدني أو الضغط النفسي، ولا يزول بالراحة

أحيانًا ما تكون أعراض النوبة القلبية لدى النساء أكثر خفوتًا، كما قد تكون أكثر انتشارًا في الجزء العلوي من الجسم، وهناك احتمال أكبر لتعرق غزير أو أعراض في المعدة أيضًا.

لا تظهر أي أعراض على ما يقرب من 15% من المرضى، لذا لا يدركون أبدًا أنهم مصابون بنوبة قلبية، وهذا أكثر شيوعًا لدى كبار السن ومرضى السكري

أعراض الذبحة الصدرية

تتضمن بعض الأعراض الشائعة للذبحة الصدرية ما يلي

ألم في الصدر أثناء ممارسة النشاط البدني، وذلك لأن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لمواصلة ضخ الدم.

قد تشعر بألم في الصدر يستمر لمدة 5 دقائق أو أقل

ينتشر الألم في الصدر إلى ذراعيك أو ظهرك أو الجزء العلوي من جسمك

إذا كنت امرأة، فقد تعانين من أعراض أخرى، مثل ضيق التنفس، والغثيان أو القيء، وألم حاد في المعدة أو الصدر، قد تصابين بالذبحة الصدرية عند انسداد الشرايين الصغيرة جدًا.

- أما بالنسبة للرجال، فيكون الانسداد عادةً في شرايين القلب الأكبر

يمكن أن يسبب التوتر والتدخين ودرجات الحرارة المرتفعة والوجبات الدسمة الألم.

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