تمنع تلف خلايا المخ.. 7 فواكه تحارب النسيان وتنشط الذاكرة

كتبت: نورهان ربيع

أصبح النسيان وضعف الذاكرة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون في مختلف الأعمار.

ولم يعد هذا الأمر مقتصرًا على كبار السن فقط، بل يعاني منه أيضًا العديد من الشباب، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها العادات اليومية غير الصحية مثل السهر المفرط والتدخين، بالإضافة إلى سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للجسم ونموه.

ومن بين الأطعمة التي تحفز وتنشط الذاكرة، توجد العديد من الفواكه التي يمكن أن تقلل النسيان بشكل كبير، وفيما يلي نوضح أبرز هذه الفواكه، وفقًا لما ذكره موقع "Cymbiotika":

1- التوت

يُعد التوت، وخاصةً التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود، من الأطعمة المذهلة لصحة الدماغ. تحتوي هذه الفاكهة الملونة على مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تُحسّن التواصل بين خلايا الدماغ وتُقلل من خطر التدهور المعرفي.

2- الحمضيات

تُعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي. تشير الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات فيتامين C في الدم يرتبط بتحسن الأداء الإدراكي والذاكرة.

3- الأفوكادو

يعد الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تدعم تدفق الدم بشكل صحي إلى الدماغ. كما يحتوي على فيتامين K وحمض الفوليك، وهما ضروريان لدعم الوظائف الإدراكية.

4- التفاح

"تفاحة في اليوم تبعد الطبيب" هي مقولة قد تكون صحيحة فيما يخص الذاكرة أيضًا! التفاح غني بالألياف وفيتامين C، وتُسهم خصائصه المضادة للأكسدة في الحفاظ على صحة الدماغ. كما يحتوي التفاح على الكيرسيتين، وهو مركب قد يحمي خلايا الدماغ من التلف.

5- الموز

يُعرف الموز بغناه بالبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي للحفاظ على وظائف الدماغ. كما يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يُساعد على تحسين المزاج وتعزيز الوظائف الإدراكية.

6- الرمان

يُعد الرمان غنيًا بمضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجينات، التي أثبتت فعاليتها في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي. كما يساهم الرمان في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية.

7- العنب الداكن

يُعد العنب الداكن، بأنواعه الحمراء والسوداء، غنيًا بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول. وقد رُبط هذا المركب بتحسين وظائف الدماغ، وقد يساعد في الحماية من الأمراض العصبية التنكسية.

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