لماذا يصعب عليك مغادرة السرير صباحا؟.. أسباب غير متوقعة

كتبت- آلاء نبيل:

يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في مغادرة السرير صباحًا، دون معرفة السبب الواضح وراء ذلك.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأسباب الجسدية والنفسية التي تؤدي إلى هذه المشكلة، وفقًا لموقعي WebMD وEveryday Health.

الأسباب النفسية لصعوبة النهوض من السرير

1- اضطرابات المزاج، حيث يمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو القلق يشعرون بفتور شديد في الصباح، مما يجعلهم يفضلون البقاء في السرير.

2- صعوبة إدارة الوقت، حيث يجد بعض الأشخاص صعوبة في تنظيم وقتهم بشكل فعال، ما يؤدي إلى تأجيل مهامهم إلى وقت لاحق، وبالتالي الشعور بالقلق والتوتر عند الاستيقاظ.

3- الخوف من مواجهة اليوم، يشعر البعض بالخوف من مواجهة التحديات والمسؤوليات اليومية، مما يدفعهم إلى تجنب الاستيقاظ.

4- العزلة الاجتماعية، الأشخاص الذين يعانون من العزلة الاجتماعية قد يجدون الراحة في البقاء في السرير وتجنب التفاعل مع الآخرين.

الأسباب الجسدية لصعوبة الاستيقاظ

اضطرابات النوم: يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، ما يؤثر على جودة نومهم ويجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.

نقص الفيتامينات والمعادن: يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د والحديد إلى الشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على التحرك من السرير.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والتهاب المفاصل تسبب الشعور بالتعب المستمر وصعوبة في الاستيقاظ.

الأدوية: بعض الأدوية تسبب النعاس كأثر جانبي، ما يجعل من الصعب الاستيقاظ.

حلول للتغلب على صعوبة النهوض من السرير.

تحسين روتين النوم: الحرص على النوم المبكر والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين المزاج والنوم، وتزيد من الطاقة والنشاط.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم: حيث يمكن أن يؤثر على جودة النوم.

تخصيص وقت للاسترخاء قبل النوم: مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

تحديد أهداف واقعية: وضع أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق يمكن تحقيقها فور الاستيقاظ، مثل شرب كوب من الماء أو ممارسة بعض تمارين اليوجا.

طلب المساعدة: إذا كانت صعوبة الاستيقاظ مستمرة وتؤثر على حياتك اليومية، فمن المهم استشارة الطبيب أو أخصائي الصحة النفسية.

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