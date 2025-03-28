كيف يؤثر تناول حليب الشوفان على مستويات السكر في الدم؟

حذرت خبيرة التغذية الأسترالية سالي أونيل من أن حليب الشوفان قد لا يكون بديلا صحيا للحليب البقري، مشيرة إلى أن عملية إنتاجه تعتمد على استخدام إنزيمات صناعية تحول الشوفان إلى ما وصفته بـ "عجينة غير طبيعية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت أونيل إلى أن كوب واحد من حليب الشوفان قد يحتوي على نفس كمية الكربوهيدرات الموجودة في أربع شرائح من الخبز الأبيض، مما يشكل مفاجأة كبيرة لأولئك الذين اعتقدوا أنه خيار منخفض الكربوهيدرات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذا يعني أن استهلاك حليب الشوفان بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو الذين يعانون من مرض السكري."

القوام الكريمي

وأضافت "في حين أن بعض العلامات التجارية أكثر صحة من غيرها، فإن العديد منها يضيف زيوتاً نباتية لإضفاء قوام كريمي".

وحذرت أونيل من أن هذه الزيوت قد تفسد بسرعة، ما قد يسهم في حدوث التهابات في الجسم.

كما قالت إن عملية التصنيع تجرّد الشوفان من عناصره الغذائية الطبيعية، ما يعني أن العديد من العلامات التجارية تضطر إلى تدعيم منتجاتها بشكل مصطنع.

السكر المضاف

والأسوأ من ذلك، أن بعضها يحتوي على ما يصل إلى 16 جرام من السكر المضاف لكل حصة، وهو ما يعادل 4 ملاعق صغيرة.

وقد يكون حليب الشوفان كابوساً لمن يعانون من حساسية المعدة.

فقد تسبب المكثِّفات والمثبِّتات المستخدمة للحفاظ على ثباته على الرف مشاكل هضمية.

وجادلت أونيل "حتى لو اخترتَ منتجاً عضوياً بدون إضافات، فهو لا يزال مشروباً معالَجاً غنياً بالكربوهيدرات، وغنياً بالسكر".

ماذا عن البدائل الأخرى للحليب؟

توصي أونيل بحليب اللوز غير المُحلَّى كبديل منخفض الكربوهيدرات.

لكن تحذيرها ألقى الضوء على بعض بدائل الحليب الأخرى، حيث تطرق التقرير إلى حليب جوز الهند، الذي يستخدم غالباً في مشروبات الحليب الساخنة الرغوية، فهو غني بالدهون المشبعة وقد يسبب ارتفاعاً حاداً في مستويات الكوليسترول.

ويشكّل كوب واحد فقط من حليب جوز الهند ما يقرب من ربع الكمية اليومية المتناولة من الدهون المشبعة لدى البالغين.

وكشفت أخصائية التغذية كلاريسا لينهير "قد يحتوي حليب جوز الهند أحياناً على صمغ يستخدم كمكثفات، وإذا لم يكن كذلك، تضيف العديد من العلامات التجارية حليب الأرز إليه، لذا يرجى دائماً التحقق من ملصقات المنتج".

ولا تزال العديد من أنواع الحليب النباتي التي يدّعى أنها خالية من السكر تحتوي على حليب الأرز كمُحلٍّ. ومع ذلك، وكما هو الحال مع السكر، يتميز حليب الأرز بمؤشر جوكوز مرتفع، ومحتوى عالٍ من الكربوهيدرات، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

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