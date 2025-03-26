5 طرق لتطهير وتنقية المثانة من السموم دون أدوية

كتبت- أسماء مرسي:

المثانة جزءا حيويا من صحة الإنسان، فهي المسؤولة عن تخزين البول وتصريفه، لذا، فإن أي خلل في وظائفها يؤدي إلى شعور بالانزعاج والإحراج، وفي بعض الحالات، إلى مشكلات صحية خطيرة.

وهناك مجموعة من العادات الصحية التي يمكن اتباعها، خاصة في شهر رمضان المبارك، للحفاظ على صحة المثانة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وفقا لموقع "health".

ترطيب الجسم

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور من أهم الخطوات للحفاظ على صحة المثانة، فالماء يساعد على طرد السموم والبكتيريا الضارة، ويخفف من تركيز البول، ما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

لذا، يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا خلال ساعات الإفطار.

التقليل من الكافيين

تسبب المشروبات الغنية بالكافيين تهيج المثانة وتراكم السموم بداخلها، ما يسبب عدم الراحة والألم، لذا، يُنصح بالتقليل من تناول هذه المواد أو تجنبها تماما بعد الإفطار ، خاصة إذا كنت تعاني من مشكلات في المثانة.

الرياضة المنتظمة

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية عضلات قاع الحوض، مثل العضلات التي تتحكم في المثانة، هذا يعمل على تحسين من صحة المثانة ويقلل من خطر الإصابة بالمشكلات.

الانتباه إلى النظام الغذائي

من الضروري الانتباه إلى ما تأكله وتشربه لتجنب تراكم السموم والمواد المهيجة في الجسم، هناك بعض الأطعمة التي تُزيد تفاقم هذا الأمر مثل الأطعمة الحارة، الحمضيات، والمحليات الصناعية.

التخلص من التوتر

يؤدي التوتر إلى شد العضلات المحيطة بالمثانة، ما يسبب مشكلات في المثانة ويصعب التحكم في البول، لذا، يُنصح بممارسة الرياضة، التأمل، أو العلاج النفسي.

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