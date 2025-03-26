تأثير تناول الفراولة على صحة مرضي السكر والكوليسترول

الفراولة فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وتناولها باعتدال يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحة مرضى السكري والكوليسترول.

تأثير الفراولة على مرضى السكري

وبحسب ما جاء في صحيفة healthline، الفراولة لديها مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

غنية بالألياف

الألياف الموجودة في الفراولة تبطئ امتصاص السكر، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

مضادات الأكسدة

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر مضاعفات مرض السكري.

نصائح لمرضى السكري عند تناول الفراولة

تناول كميات معتدلة من الفراولة.

تناول الفراولة كجزء من وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف.

مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناول الفراولة.

استشر طبيبك لتحديد الكمية المناسبة لك.

تأثير الفراولة على الكوليسترول

خفض الكوليسترول الضار (LDL): تحتوي الفراولة على مركبات تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

زيادة الكوليسترول الجيد (HDL): قد تساهم الفراولة في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساعد على حماية القلب.

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة على منع تأكسد الكوليسترول الضار، وهو عامل خطر لتصلب الشرايين.

نصائح لخفض الكوليسترول بتناول الفراولة

تناول الفراولة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

تناول الفراولة الطازجة بدلاً من الفراولة المعلبة أو المجففة.

تناول الفراولة مع مصادر أخرى للألياف، مثل الحبوب الكاملة والخضروات.

مفعولها زي السم.. نوع مشروبات قد يسبب الإصابة بسرطان الفم

ده سعر شبكة.. علبه كعك بـ 16 ألف جنيه تثير الجدل - 20 صورة

يدمر الكلى والقولون.. احذر الإكثار من تناول هذا الطعام على السحور

يحارب الكوليسترول.. طعام شهير يقلل خطر الإصابة بالسكر

احترس.. غسل الدجاج يصيبك بـ 4 أمراض خطيرة- وإليك الحل