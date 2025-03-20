"مش هتحتاج تمارين صعبة".. 5 حركات يومية تحرق السعرات الحرارية

كتبت- شيماء مرسي:

لا شكّ أنّ التمارين الرياضية تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، ولكن ثمّة طريقة أكثر سهولة تؤدي نفس الغرض من خلال القيام ببعض الحركات اليومية.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز 5 حركات يومية تساعد على حرق السعرات الحرارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التحرك باستمرار

الحركة بانتظام بدلا من الجلوس في نفس الوضع لساعات متواصلة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حرق السعرات الحرارية.

ويمكن للأنشطة الصغيرة مثل الانحناء من جانب إلى آخر على كرسيك، وتحريك أصابع القدم أو الكتف أن تسهم في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

المشي اليومي

المشي ذهابا وإيابا حول منزلك أثناء التحدث على الهاتف يمكن أن يحرق السعرات الحرارية.

كما أن المشي لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة يسهم في التحكم في نسبة السكر بالدم بعد تناول الطعام مقارنة بالجلوس والوقوف المستمرين.

الأعمال المنزلية

يمكن أن يساعد القيام بالأنشطة المنزلية مثل الطهي والتنظيف وغسل الأطباق والتنظيف بالمكنسة الكهربائية لمدة 30 دقيقة وترتيب الأسرة وغسل النوافذ في حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات.

صعود الدرج

صعود الدرج يساعد على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

اللعب مع الأطفال أو الحيوانات الأليفة

يمكن أن يزيد معدل ضربات القلب بشكل كبير ويحرق السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

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