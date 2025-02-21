نصائح غذائية أساسية للوقاية من السكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

تعتبر السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تلف دائم في وظائف المخ. ومع ذلك، يمكن لاتباع نظام غذائي صحي أن يلعب دورًا هامًا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

إليك 5 نصائح غذائية أساسية للوقاية من السكتة الدماغية، وفقا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

التركيز على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.

تشمل المصادر الجيدة للبوتاسيوم: الموز، الأفوكادو، البطاطا الحلوة، السبانخ، الطماطم، والفاصوليا.

تناول الألياف بكميات كافية

الألياف تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب بشكل عام.

توجد الألياف في: الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات.

الحد من الصوديوم

الإفراط في تناول الصوديوم يرفع ضغط الدم.

تجنب الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة، والأطعمة المعلبة، وقلل من استخدام الملح في الطهي.

الدهون الصحية بدلًا من الدهون المشبعة والمهدرجة

الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات، مفيدة لصحة القلب.

قلل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والمنتجات الألبانية كاملة الدسم، والدهون المهدرجة الموجودة في الأطعمة المصنعة.

شرب الماء بكميات كافية

الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

حافظ على رطوبة الجسم بشرب الماء بانتظام طوال اليوم.

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