المضادات الحيوية تؤثر على الأمعاء.. كيف تحافظ عليها؟

تغير الفصول يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية، ما يؤدي إلى تناول المضادات الحيوية للتخلص من أعراضها المزعجة، ولكن بالرغم من فاعليتها ولكنها تضر بصحة الأمعاء، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال إكسبريس.

تعتبر المضادات الحيوية فعالة في محاربة البكتيريا المسببة للمرض، إلا أنها قد تؤثر سلبا على التوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية غير مرغوبة. لذا، فإن اختيار الأطعمة المناسبة خلال فترة العلاج يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتسريع عملية الشفاء.



وتوضح الدكتورة لوري رايت، الأستاذة المساعدة ومديرة برامج التغذية في جامعة جنوب فلوريدا، أن "مضادات الحيوية قد تهدم جزءا كبيرا من البكتيريا المفيدة في الأمعاء"، ما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية. لذلك، فإن تناول الأطعمة المناسبة أثناء العلاج بمضادات الحيوية يمكن أن يساعد في استعادة التوازن الصحي للبكتيريا المفيدة.

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها أثناء استخدام المضادات الحيوية

يوصي خبراء التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك (وهي الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على الحفاظ على أو تحسين البكتيريا الجيدة في الجسم)، مثل:

- الزبادي

- الكيمتشي (طعام كوري تقليدي شبيه بالمخلل وأساسه مادة الملفوف)

- الكومبوتشا (مشروب مخمر، عادة ما يتم إعداده من الشاي الأسود أو الشاي الأخضر، وهو مكون من أنواع نافعة معروفة من البكتريا والخمائر)

- الجبن القريش

ويوصي الخبراء أيضا بتناول الأطعمة الغنية البريبيوتك (وهي الأطعمة التي تكون عادة غنية بالألياف والتي تعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة). ومن أهم هذه الأطعمة:



- الموز

- الثوم والبصل

- التفاح

- الفاصوليا

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K، مثل السبانخ واللفت والكرنب، يمكن أن يكون مفيدا لأن مضادات الحيوية قد تقتل البكتيريا التي تنتج هذا الفيتامين في الجسم.

أطعمة يجب تجنبها أثناء تناول مضادات الحيوية

على الرغم من أهمية تناول الطعام الصحي، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فترة العلاج بمضادات الحيوية، ومنها:

- الأطعمة المقلية والدهنية: قد تسبب الشعور بالامتلاء وعدم الراحة.

- الأطعمة الحارة: قد تزيد من الغثيان المصاحب لتناول مضادات الحيوية.

- الأطعمة الغنية بالسكر: يمكن أن تغذي البكتيريا الضارة في الأمعاء.

- الكحول: قد يزيد من الآثار الجانبية مثل الغثيان والإسهال.

ويمكن للالتزام بهذه النصائح الغذائية أن يساعدك على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتسريع التعافي أثناء تناول مضادات الحيوية.









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