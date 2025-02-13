6 أطعمة ومشروبات قد تبطل مفعول أدويتك.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله

يتطلب تناول دواء جديد تعديلات بسيطة في روتينك اليومي، بما في ذلك النظام الغذائي الذي تتبعه.

ويحدث تفاعل بين الطعام والدواء عندما يتفاعل مكون غذائي معين داخل الطعام مع الدواء، ما يؤثر على طريقة امتصاص الجسم له.

هذه التفاعلات قد تزيد أو تقلل من فعالية الجرعة التي يتلقاها الجسم، ما يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث آثار جانبية قد تكون خطيرة، أو إلى عدم فعالية الدواء كما هو مطلوب، وفقًا لموقع "everydayhealth".

تفاعلات غذائية شائعة يجب تجنبها:

بعض المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين (سيبرو) وليفوفلوكساسين (ليفاكوين) تتفاعل مع منتجات الألبان، ما يؤثر على امتصاص الدواء، لذا يفضل عدم تناول الألبان قبل ساعتين أو بعد ست ساعات من تناول الدواء.

الكالسيوم والستاتينات مع الجريب فروت

الجريب فروت يمكن أن يتداخل مع بعض أدوية ضغط الدم والستاتينات، ما يزيد من تراكم الدواء في الجسم ويسبب تأثيرات خطيرة، يمكن تناول عصير البرتقال كبديل آمن.

مثبطات أكسيداز أحادي الأمين والجبن القديم

تناول الجبن القديم أو الأطعمة الغنية بالتيرامين مع مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOI) يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، ما يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة.

زيبرازيدون ووجبات صغيرة

يجب تناول دواء زيبرازيدون (جيودون) مع وجبة تحتوي على 500 سعرة حرارية على الأقل لضمان امتصاصه بشكل صحيح.

أدوية قصور الغدة الدرقية والطعام

إذا كنت تتناول ليفوثيروكسين لعلاج قصور الغدة الدرقية، يجب أن تأخذه أول شيء في الصباح وقبل تناول أي طعام أو مشروبات.

الوارفارين والكرنب

فيتامين ك الموجود في الأطعمة مثل الكرنب والبروكلي يمكن أن يقلل من فعالية دواء الوارفارين (مميع للدم)، لذا يجب الحفاظ على استهلاك ثابت لهذه الأطعمة.

لذا من المهم دائمًا أن تتحقق من التفاعلات بين الأدوية والطعام لتجنب التأثيرات السلبية وضمان فعالية العلاج، وعليك استشارة الصيدلي دائمًا حول أي تفاعلات غذائية مع الأدوية التي تتناولها أو الرجوع للطبيب المختص.

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