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نصائح ذهبية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

09:00 ص الخميس 13 فبراير 2025

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كشف طبيب أمراض القلب الروسي ستيفن موبيتسكي أن العوامل الوراثية تزيد ما بين 20% إلى 30% من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع: "من أهم الأشياء التي يجب الانتباه إليها هو النظام الغذائي، لذا من الأفضل تناول الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة الحلوة والمالحة وفائقة المعالجة، لأنها قد تسبب ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول"، وفقا لموقع "mail.ru".

وأضاف: "من الضروري الحرص على ممارسة الرياضة بشكل معتدل، فالتمارين الرياضية والمشي يساعدان على خفض ضغط الدم وخفض معدلات الكوليسترول الضار في الجسم والحصول على قسط كاف من النوم يوميا للحفاظ على صحة القلب، والابتعاد عن كل ما يسبب القلق والتوتر والاضطرابات النفسية".

وبشكل عام فإن خبراء الصحة ينصحون الأشخاص المعرضين لأمراض القلب الوراثية بإجراء فحوصات دورية للقلب، وفحوصات جينية للتأكد من احتمال إصابتهم بتلك الأمراض.

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طربق الوقاية من أمراض القلب الأوعية الدموية النظام الغذائي
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