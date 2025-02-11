تستمر في الصباح.. 3 أعراض تحذيرية من الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

يؤدي السرطان إلى نمو وتكاثر الخلايا في جزء معين من الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وإذا تركت دون علاج، يمكن للخلايا أن تغزو الأنسجة المحيطة وتدمرها.

ومن الشائع أن يبدأ السرطان في جزء واحد من الجسم قبل أن ينتشر إلى مناطق أخرى، لكن القدرة على اكتشاف علامات وأعراض المرض أمر بالغ الأهمية، حيث يعني ذلك أنه يمكنك البدء في العلاج مبكرًا عندما يكون لا يزال في مراحله المبكرة.

وبحسب express، قد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض المبكرة للسرطان، ولكن يجب فحص أي تغيرات جسدية غير عادية من قبل طبيب.

ويقول خبراء الصحة، إن الشعور الذي تشعر به عند الاستيقاظ في الصباح يمكن أن يكون علامة واضحة على الإصابة بالسرطان، ويحث الناس على رؤية الطبيب إذا شعروا بالتهاب "مستمر" في الحلق أو السعال.

يقول الدكتور عباس كناني، الصيدلي في شركة كيميست كليك : "غالبًا ما يستيقظ المدخنون وهم يعانون من السعال في الصباح، ومع ذلك، يجب التحقق من السعال المستمر لأكثر من أسبوعين، خاصة إذا كنت تدخن".

ويمكن أن يكون السعال المستمر علامة تحذيرية رئيسية لسرطان الرئة، في حين أن التهاب الحلق قد يشير إلى سرطان الحلق أو الحنجرة أو الغدة الدرقية.

أما العرض الثالث الذي يجب الانتباه إليه في الصباح الباكر هو التعب، خاصة إذا استمر شعورك بالإرهاق طوال اليوم، ويضيف كاناني: "من الطبيعي أن تشعر بقليل من التعب في الصباح، ولكن إذا لم يكن هذا أمرًا معتادًا بالنسبة لك، أو لاحظت إرهاقًا يستمر طوال اليوم، فيجب عليك إجراء فحص لهذا الأمر".

ويعد التعب المستمر أحد أكثر علامات السرطان شيوعًا، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التعرق الليلي.

وقد يكون التعرق أثناء الليل علامة مبكرة جدًا لبعض أنواع السرطان، ولكن الأبرز هو سرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم، إذا استمرت الأعراض لديك، فمن المستحسن أن تتحدث إلى طبيب لتحديد السبب.

وبالطبع من المهم أن تتذكر أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أن السرطان هو السبب، حيث يمكن أن تكون أيضًا أعراضًا شائعة لأشياء أخرى، ولكن من المفيد إجراء فحص من قبل طبيب لاستبعاد أي شيء أكثر خطورة.

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