تحسن الذاكرة وتروق المزاج.. 5 فوائد مدهشة لتناول بيضة واحدة صباحا

كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر البيض غذاءً ممتازًا وغنيًا بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. تناول بيضة واحدة يوميًا يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم.

إليك 5 أشياء تحدث لك عند تناول بيضة واحدة صباحًا، وفقًا لموقع healthline.

تحسين صحة الدماغ

البيض مصدر ممتاز للكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ، إذ يساعد في بناء الخلايا العصبية ونقل الإشارات بينها، ما يعزز الذاكرة والتركيز ويحسن المزاج.

مضاد للأكسدة

يحتوي البيض على مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

بروتين عالي الجودة

البيض مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

مثالي للرياضيين

يعتبر البيض وجبة مثالية للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، حيث يساعد في بناء العضلات وتعزيز الأداء الرياضي.

دعم صحة العين

يحتوي البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما من الكاروتينات التي تحمي العين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وتقلل خطر الإصابة بأمراض العين مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

فيتامين أ

البيض مصدر جيد لفيتامين أ، وهو ضروري لصحة العين والرؤية.

تعزيز الشعور بالشبع

يحتوي البيض على البروتين والدهون الصحية، وكلاهما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساعد في التحكم في الوزن.

وجبة فطور مثالية

يعتبر البيض وجبة فطور مثالية، حيث يمنحك شعوراً بالشبع ويزودك بالطاقة اللازمة لبدء يومك.

تحسين المزاج

يحتوي البيض على أحماض أمينية تساعد في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

فيتامينات

يحتوي البيض على فيتامينات مثل فيتامين د وفيتامينات ب، والتي تلعب دوراً هاماً في تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب.

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