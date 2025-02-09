9 فوائد مذهلة للقلقاس.. كنز شتوي يقي من السرطان ويعزز صحة القلب

كتبت- أسماء مرسي:

القلقاس، من الأطعمة الشتوية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الإنسان، فبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، فهو كنزا غذائيا يقي من العديد من الأمراض.

فيما يلي، إليكم 9 فوائد مذهلة لتناول القلقاس، وفقا لما أوضح موقع "thehealth".

صديق لمرض السكري

القلقاس خيارا ممتازا لمرضى السكري، وذلك بفضل مؤشره الجلوكوزي المنخفض واحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

إمداد الجسم بالطاقة

يمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي ومستمر، ما يجعله خيارا مثاليا للرياضيين والأشخاص الذين يبذلون مجهودا بدنيا كبيرا.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما يساعد النشا الموجود به على تسهيل عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ والقولون العصبي.

شعر صحي

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة وفيتامين E التي تعمل على الحفاظ على صحة الشعر وتقليل تساقطه.

الوقاية من السرطان

يُسهم استهلاكه في الوقاية من بعض أنواع السرطان، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تسبب السرطان.

مهدئ للأعصاب

غني أيضا بمركبات تساعد على تقليل القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، كما أنه يساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

قلب صحي وشرايين قوية

يعتبر القلقاس مفيدا لصحة القلب، حيث يقلل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، م=ما يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

خفض ضغط الدم

يساعد تناوله على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة الكلى، وذلك بفضل احتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

شباب دائم وبشرة نضرة

يُسهم استهلاكه في تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحمي الخلايا من التلف وتحافظ على شبابها.

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