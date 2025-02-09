تناوله على الإفطار.. نوع طعام يقوي قلبك ويحمي من السكتة القلبية

كتبت- أسماء مرسي:

القلب من أهم أعضاء الجسم ، والحفاظ عليه أمر ضروري لحياة طويلة وصحية، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي دورا كبيرا في الحفاظ على صحته وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية.

وهناك نوع طعام يمكن أن يعزز صحة القلب يمكنك تناوله على الإفطار، وهو الشوفان، وفقا لما ورد في موقع "health".

تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على البيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان.

هذه الألياف تعمل على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ما يحافظ على استقرار مستويات السكر ويقلل من خطر ارتفاعها المفاجئ.

حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراضه

يُعد الشوفان حليفا قويا لصحة القلب، حيث يُسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وهما من العوامل الرئيسية المسببة للسكتة القلبية.

فالبيتا جلوكان الموجود في الشوفان يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر تراكمه في الشرايين وانسدادها.

علاج الإمساك

بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان التي تمتص الماء وتزيد من حجم البراز، ما يسهل مروره عبر الجهاز الهضمي.

إنقاص الوزن

يساعد استهلاكه على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، بفضل احتوائه على الألياف التي تملأ المعدة وتقلل من الرغبة في تناول الطعام.

مصدر غني بالعناصر الغذائية

نظرا لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب والجهاز المناعي وتحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مضاد للأكسدة والالتهابات

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، مثل البوليفينولات والبيتا جلوكان، التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسمنة.

دعم الجهاز المناعي

يُعزز الشوفان صحة الجهاز المناعي، بفضل غناه بالبيتا جلوكان الذي يعمل على تنشيط الخلايا المناعية وتعزيز قدرتها على مكافحة العدوى والأمراض.

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