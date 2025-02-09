زيادة وزن سوزي الأردنية.. طبيب يتوقع السبب ويحذر الفتيات من هذا العقار

كتب - سيد متولي

ظهرت البلوجر سوزي الأردنية في فيديو، انتشر على تطبيق تيك توك، خلال الساعات الأخيرة، بشكل كشف عن زيادة وزنها، لتثير حيرة متابعيها حول السبب في ذلك.

سوزي الأردنية تكشف سر زيادة وزنها

وفي فيديو على تطبيق تيك توك، كشفت سوزي الأردنية، في لقاء لها، عن سر زيادة وزنها، قائلة إن السبب في ذلك أنها عولجت من مشكلة جرثومة المعدة التي عانت منها، ما تسبب في إقبالها على تناول الطعام، وظهورها بشكل مختلف كشف عن زيادة وزنها.

صيدلي يتوقع سر زيادة وزن سوزي

لكن الطبيب الصيدلي محمد عبدالعزيز، الذي يتابعه 374 ألف شخص على فيسبوك، توقع السبب وراء زيادة وزن "سوزي"، مرجعا الأمر إلى الاستعانة بأقراص الكورتيزون، فتعرضت لما يسمى بـ cushing syndrome، أو متلازمة كوشينج.

ما هي متلازمة كوشينج؟

ومتلازمة كوشينج هي حالة طبية تنتج فيها الغدد الكظرية الكثير من الكورتيزول والمعروف أيضًا باسم هرمون التوتر لديك، وتسبب زيادة الوزن، إذ تميل الدهون إلى التراكم في الوجه وأعلى الظهر والبطن، وتشمل الأعراض الإضافية حب الشباب وارتفاع ضغط الدم وضعف العضلات.

أعراض الكورتيزون

وكشف الصيدلي في منشوره، أنه توقع هذا الأمر بسبب شكل وجهها "الـ moon face"، مؤكدا أنه من أشهر الأعراض الجانبية للكورتيزون، ويحدث لأن الجسم يحبس السوائل والدهون في منطقة معينه في الوجه ويجعله دائريا بشكل ملحوظ، وهو ما يشبه حالة سوزي، بحسب الطبيب.

وأضاف الطبيب: "مش بس كده لا ده كمان بيأثر علي توزيع الدهون في منطقة معينة وهي منطقة الرقبة وأعلى الظهر وبيعمل حاجة تسمي buffalo hump أو حدبه الجاموسة زي مابيتقال عليها".

كما كشف عبدالعزيز، أن زيادة وزن الوجه يختفي تدريجيا مع تقليل الكورتيزون، كما أن المدة تختلف من شخص لآخر في الاستجابة.

مخاطر الكورتيزون

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام الكورتيزون في علاج النحافة؛ لأنه يحتوي على تركيبات تسبب ضعف في المناعة، وأضرار أخرى كثيرة لدى السيدات.

ونصحت الوزارة بتجنب تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون لأنه يسبب ضعف في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، كما يُسبب زيادة حب الشباب وشعر الوجه، ويمثل ضررا لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

أضرار الاستخدام المفرط للكورتيزون

وبحسب موقع mayoclinic، فإن الاستخدام المفرط للكورتيزون، قد يسبب:

ضعف المناعة.

تضرر الغضاريف.

موت العظام القريبة من موضع الحقن.

عَدوى المفاصل.

تضرر الأعصاب.

احمرار الوجه قصير الأمد.

ارتفاع مؤقت في مستوى سكر الدم.

ضعف الأوتار أو تمزقها.

هشاشة العظام.