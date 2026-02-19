إعلان

ولاد عم.. مصرع شابين في حادث على طريق ميت خلف بالمنوفية

كتب : مصراوي

01:38 ص 19/02/2026
  • عرض 2 صورة
    السيارة إحدى طرفي الحادث (1)

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شابان مصرعهما إثر تصادم دراجة نارية بسيارة سوزوكي على طريق ميت خلف "اصطباري" التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع الحادث ومصرع كلا من: "محمد. أ. ف"، و"نجيب. هـ. ف"، ابن عمه، نتيجة قوة التصادم.

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية شبرا خلفون فور انتشار نبأ الوفاة، وتجمع عدد كبير منهم أمام المستشفى انتظارًا لإنهاء الإجراءات، تمهيدًا لتشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة.

حادث على طريق ميت خلف بالمنوفية المنوفية حادث تصادم في المنوفية

