مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية



وكالات

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين محرومون من ممارسة معتقداتهم بحرية وسلام.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في كلمته اليوم الخميس في الجلسة المنعقدة بمجلس الأمن، إن إسرائيل استهدفت دور عبادة للمسلمين والمسيحيين عمرها آلاف السنين.

وأوضح أن إسرائيل تتخذ مجموعة من الإجراءات ضد الفلسسطينيين بهدف ضم أراضيهم وأن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطينيين كأجانب ولا تعترف بحقوقهم.

وذكر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن أكثر من 100 دولة ومنظمة عبرت عن رفضها للإجراءات الرامية لضم الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن إسرائيل عليها الاختيار بين الضم والسلام.

وأشار إلى أن هدف إسرائيل كان دوما إزالة الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مرحبا بخطة الرئيس ترامب للسلام، مشددا على أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن اتفاق وقف إطلاق النار أنقذ العديد من الأرواح ولكن معاناة الشعب الفلسطيني لم تنته، وفقا للغد.