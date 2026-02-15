10 نصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان في رمضان

أكد الدكتور ناصر فودا على أهمية العناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان من أجل التخلص من رائحة الفم الكريهة والتمتع بنفس منعش.

وقدم أخصائي أمراض وجراحة اللثة في مركز سنو دينتال للأسنان النصائح التالية للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال الشهر الكريم:

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور.

- استخدام مكشطة اللسان أو منظف خاص للتخلص من بقايا الطعام العالق في اللسان.

- يتوجب على الأشخاص، الذين يستخدمون أطقم الأسنان، تنظيفها جيدا بالأقراص الخاصة، التي تذوب في المياه، ومن ثم ارتدائها خلال وقت الصيام.

- تجنب المأكولات، التي تترك أثرا في الفم، مثل حلوى التوفي والشوكولاته وبعض أنواع الحبوب والأجبان.

- شرب كمية كبيرة من المياه كلما سنحت الفرصة. ويمكن كذلك شرب المشروبات المرطبة.

- يجب شطف الفم بالماء أو باستخدام غسول الفم. ويمكن أيضا استخدام المسواك لتنظيف الأسنان.

- تجنب تناول المواد، التي تتسبب الجفاف، كالكافيين والملح الزائد مع تقليل استهلاك السكر.

- تناول الفواكه والخضروات المسلوقة في وقت الإفطار؛ فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد أسنانك على استرجاع توازنها بشكل طبيعي.

- استخدام معجون أسنان يحتوي على 1350ppm من الفلورايد، بمعدل مرتين يوميا؛ فهو يعمل على تقوية الأسنان ويمنع ظهور ونمو التسوس.

- الحرص على زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم والحفاظ على الممارسات السليمة، التي ينصح بها الأطباء.