إعلان

10 نصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان في رمضان

كتب : مصراوي

06:00 م 15/02/2026

10 نصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان في رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

- دب أ

أكد الدكتور ناصر فودا على أهمية العناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان من أجل التخلص من رائحة الفم الكريهة والتمتع بنفس منعش.

وقدم أخصائي أمراض وجراحة اللثة في مركز سنو دينتال للأسنان النصائح التالية للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال الشهر الكريم:

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور.

- استخدام مكشطة اللسان أو منظف خاص للتخلص من بقايا الطعام العالق في اللسان.

- يتوجب على الأشخاص، الذين يستخدمون أطقم الأسنان، تنظيفها جيدا بالأقراص الخاصة، التي تذوب في المياه، ومن ثم ارتدائها خلال وقت الصيام.

- تجنب المأكولات، التي تترك أثرا في الفم، مثل حلوى التوفي والشوكولاته وبعض أنواع الحبوب والأجبان.

- شرب كمية كبيرة من المياه كلما سنحت الفرصة. ويمكن كذلك شرب المشروبات المرطبة.

- يجب شطف الفم بالماء أو باستخدام غسول الفم. ويمكن أيضا استخدام المسواك لتنظيف الأسنان.

- تجنب تناول المواد، التي تتسبب الجفاف، كالكافيين والملح الزائد مع تقليل استهلاك السكر.

- تناول الفواكه والخضروات المسلوقة في وقت الإفطار؛ فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد أسنانك على استرجاع توازنها بشكل طبيعي.

- استخدام معجون أسنان يحتوي على 1350ppm من الفلورايد، بمعدل مرتين يوميا؛ فهو يعمل على تقوية الأسنان ويمنع ظهور ونمو التسوس.

- الحرص على زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم والحفاظ على الممارسات السليمة، التي ينصح بها الأطباء.

صحة الفم صحة الاسنان رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
دراما و تليفزيون

بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. محاولات حمراء لتسجيل الهدف الأول
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. محاولات حمراء لتسجيل الهدف الأول
إصابة هندي سقط من أعلى حصان بالهرم
حوادث وقضايا

إصابة هندي سقط من أعلى حصان بالهرم
لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق