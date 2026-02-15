إعلان

"مستقبل وطن" يستضيف وزير البترول للتعرف على أولويات الوزارة للمرحلة القادمة

كتب : محمد سامي

10:09 م 15/02/2026

المهندس كريم بدوي وزير البترول

عقد حزب مستقبل وطن لقاءً موسعًا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب وهيئات مكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، أن حزب مستقبل وطن، يواصل أداء دوره الوطني من خلال دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتنسيق المستمر مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشددًا على أن دعم المواطن وتحسين جودة حياته يمثلان الهدف الرئيسي للحزب، وذلك في ضوء دوره التشريعي والرقابي ومسؤوليته تجاه الشارع المصري.

وأشار إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الاقتصادي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان استدامة موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم خطط الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد وزير البترول أن التنسيق والتشاور مع حزب مستقبل وطن يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة توزيع المنتجات البترولية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة

المهندس كريم بدوي وزير البترول النائب أحمد عبدالجواد

