أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية خصصت جزءًا كبيرًا لدعم المنظومة الصحية بشكل غير مسبوق، سواء من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، أو دعم العلاج على نفقة الدولة، أو القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، في خطوة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقطاع الصحة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الصحة كأولوية سيادية وقومية، مشيرًا إلى أن القرارات السياسية للحكومة تستهدف ثلاثة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها إنهاء قوائم الانتظار من خلال تسريع العمليات الجراحية الحرجة مثل جراحة القلب والصدر والأعصاب والأورام، لضمان تقديم خدمات عاجلة وفعّالة للمرضى الذين لا تحتمل حالتهم التأخير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحور الثاني يتمثل في دعم المواطنين غير القادرين عبر توفير العلاج على نفقة الدولة، وتوسيع نطاق الأدوية والخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، بهدف تقليل العبء المالي على الأسر المحتاجة وضمان حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية الكريمة، أما المحور الثالث فيتعلق بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لضمان نظام صحي مستدام، مع تغطية كاملة لغير القادرين على دفع الاشتراكات، وتعزيز الثقافة التأمينية الصحية في مصر.

وكشف عبدالغفار عن تخصيص 3 مليارات جنيه لهذا الغرض، لتسريع الإجراءات وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لم تتخل عن مسئوليتها الدستورية في تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، وأن هذه التخصيصات المالية تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين في نظام صحي متكامل وعادل.