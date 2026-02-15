لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب

تزداد الكحة عند الكثير من الأشخاص ليلا أثناء العواصف الترابية، ما يثير القلق ويؤثر على النوم، خاصة لدى مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السبب الرئيسي يكمن في ارتفاع تركيز الغبار والجسيمات الدقيقة في الهواء ليلا، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة والرطوبة داخل المنزل، مما يزيد من تهيج المجاري التنفسية.

وأكد "بدران" في تصريحات لمصراوي، أن العواصف الترابية تحتوي على مسببات حساسية مثل غبار التربة وحبوب اللقاح والعفن، مشيرا إلى أن الجسيمات الدقيقة PM2.5 وPM10 يمكن أن تخترق الشعب الهوائية وتسبب الكحة المستمرة، والسعال الليلي الحاد، وأحيانا صعوبة في التنفس لدى مرضى الربو والحساسية.

وأشار إلى أن الجسم يزداد حساسية تجاه هذه الجسيمات أثناء النوم، لأن وضعية الاستلقاء تقلل تصريف المخاط من الشعب الهوائية، كما يقلل من استجابة الرئة الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة الكحة ليلا مقارنة بالنهار.

وشدد بدران على بعض الإجراءات الوقائية خلال العواصف الترابية، تشمل:

-غلق النوافذ والأبواب للحفاظ على نظافة الهواء داخل المنزل.

-ارتداء كمامات طبية عند الخروج في الأجواء المليئة بالغبار.

-شرب الماء بكثرة لترطيب الشعب الهوائية وتخفيف تهيج الحلق.

-تنظيف المنزل بانتظام لتقليل تراكم الغبار.