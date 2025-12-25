تُعد البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة انتشارًا في العالم، إلا أن تناولها قد يتحول من متعة مؤقتة إلى مصدر معاناة حقيقية لدى مرضى القولون العصبي.

- دهون عالية وعبء على القولون

يقول الدكتور أحمد صلاح، أن البطاطس المقلية تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، وهي من أكثر العوامل المسببة لاضطرابات القولون، حيث تؤدي إلى

1- زيادة تقلصات الأمعاء

2- الشعور بالانتفاخ والغازات

3- الإسهال أو الإمساك، حسب طبيعة الحالة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، تزداد المشكلة عند القلي في زيوت غير صحية أو مُعاد استخدامها، ما يُضاعف التأثير السلبي على الجهاز الهضمي.

لماذا يتأثر مريض القولون أكثر؟

وأكد صلاح من خلال حديثه لمصراوي، يعاني مريض القولون العصبي من حساسية مفرطة في الأمعاء، تجعله يتفاعل بشكل سريع مع بعض الأطعمة، خاصة.

- الأطعمة المقلية

- الوجبات السريعة

- الأطعمة الغنية بالدهون والمواد الحافظة

وتابع، تُعد البطاطس المقلية في مقدمة هذه القائمة، حيث يصعب هضمها بسهولة، ما يسبب تهيجًا مباشرًا لجدار القولون.

ليست ممنوعة تمامًا، ولكن رغم التحذيرات، لا يعني ذلك الامتناع التام عن البطاطس، تناولها مسلوقة أو مشوية بدلًا من القلي

- تقليل الكمية قدر الإمكان

- تجنب تناولها مع وجبات دسمة أخرى

وأختتم حديثه:" قد تبدو البطاطس المقلية وجبة خفيفة وغير مؤذية، لكنها بالنسبة لمريض القولون قد تكون الشرارة التي تشعل الأعراض، لذلك، تبقى مراقبة نوعية الطعام والالتزام بنظام غذائي متوازن خطوة ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وجودة الحياة".

