أول تعليق من هانز فليك بعد الخسارة أمام جيرونا

أقيمت أمس الاثنين قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مواجهة برينتفورد و ماكليسفيلد التي انتهت بفوز برينتفورد بهدف دون رد، ضمن مواجهات الدور الرابع بالبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات حاسمة وقوية من أبرزهم، مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وليفربول وولفرهامبتون.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

فولهام ضد ساوثهامبتون

(الفائز من بورت فايل أو بريستول سيتي) ضد سندرلاند

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي

مانسفيلد تاون ضد أرسنال

وولفرهامبتون ضد ليفربول

ريكسهام ضد تشيلسي

وست هام يونايتد ضد برينتفورد