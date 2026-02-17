مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

مواجهات قوية لمرموش وصلاح.. نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

02:00 ص 17/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد (1)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد (4)
  • عرض 4 صورة
    خلال مانشستر سيتي وفولهام (3)

أقيمت أمس الاثنين قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مواجهة برينتفورد و ماكليسفيلد التي انتهت بفوز برينتفورد بهدف دون رد، ضمن مواجهات الدور الرابع بالبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات حاسمة وقوية من أبرزهم، مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وليفربول وولفرهامبتون.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

فولهام ضد ساوثهامبتون

(الفائز من بورت فايل أو بريستول سيتي) ضد سندرلاند

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي

مانسفيلد تاون ضد أرسنال

وولفرهامبتون ضد ليفربول

ريكسهام ضد تشيلسي

وست هام يونايتد ضد برينتفورد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موجهات كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي مباريات ليفربول ومانشستر في كأس الاتحاد

