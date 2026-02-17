ترامب: سأشارك في محادثات إيران بصورة غير مباشرة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "اير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن، أنه لدى إيران مفاوضون سيئون، معربا عن أمله في أن يكونوا أكثر عقلانية في المباحثات.

وأشار ترامب إلى أن المحادثات غدًا مع إيران مهمة جدًا وإيران تريد صفقة ولا تريد أن تواجه عواقب عدم التوصل إلى اتفاق.

وذكر موقع أكسيوس، أن مبعوثا البيت الأبيض، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أقلعا جوًّا ومتوجهان إلى جنيف لإجراء محادثات نووية مع إيران، وكذلك مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون، إن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.

وقبل انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف مواقع نووية إيرانية في يونيو، كانت المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد تعثرت بسبب مطالبة واشنطن لطهران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة مسارا قد يقود إلى امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأجرت المنظمة المعنية بالدفاع المدني في إيران أمس الإثنين تدريبا على الدفاع لصد هجوم بأسلحة كيماوية في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة لتعزيز الجاهزية للتعامل مع وقائع محتملة باستخدام مواد كيماوية في جنوب إيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن مجلس السلام سيتجاوز غزة وسيعمل على تحقيق السلام في العالم، متابعا نريد لمجلس السلام لغزة أن ينجح وله فرصة أن يكون أهم مجلس على الإطلاق.

وأشار إلى أن إسرائيل سترفع الكثير من الأمور المحظورة في غزة، مضيفا، لدينا سلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن تتوصل أوكرانيا بسرعة إلى اتفاق مع روسيا، وذلك قبيل محادثات مقررة الثلاثاء في جنيف بين موسكو وكييف برعاية الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".

وذكر ترامب أن كوبا دولة فاشلة الآن، مضيفا أنه يجري محادثات معها وعليها التوصل لاتفاق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ قريبا قراره بشأن ما إذا كان سيرسل المزيد من الأسلحة إلى تايوان، بعد أن حذره الرئيس الصيني شي جينبينج من مغبة ذلك.

وقال ترامب: "أتحدث معه بهذا الشأن أجرينا محادثة جيدة، ونحن سنتخذ قرارا في وقت قريب جدا"، مضيفا أن لديه علاقة جيدة مع الزعيم الصيني الذي تدعي بلاده أن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزء من أراضيها، مؤكدا أنه تمت تبرئته في ملفات إبستين وأنه لا علاقة له بها.