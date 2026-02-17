كتب- أحمد عبدالمنعم:

تبدأ وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، 17 فبراير 2026، في صرف منحة العمالة غير المنتظمة، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، والتي يستفيد منها 221,103 ألف عامل موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

ويأتي ذلك، بعدما اعتمد حسن رداد، وزير العمل، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026.

ويتم الصرف عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات.