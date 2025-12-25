"أطباق الكريسماس بلا ذنب" نصائح للحفاظ على الوزن

مع اقتراب الاحتفالات مثل الكريسماس وأعياد الميلاد، يهيمن الطعام على أجواء المناسبات، ومع الكم الكبير من المغريات قد يصبح الالتزام بنظام غذائي صحي تحديًا ومع ذلك، يمكن الاستمتاع ببعض الأطعمة اللذيذة دون الابتعاد كثيرًا عن مسار الاعتدال لتسهيل ذلك، تقدم الدكتورة آن فانيبير، أستاذة التغذية في جامعة تكساس، نصائح عملية للحفاظ على التغذية الصحية خلال هذه المناسبات.

اتخاذ القرارات الذكية

توضح فانبيبر أن أصعب ما في الأعياد هو الحلويات، التي تتوافر بكميات كبيرة بأشكال مغرية، وغالبًا ما تُقدّم كهدايا، وتظل موجودة على الطاولة أمامنا طوال الوقت. وللحد من تناول الحلويات، تنصح بمشاركة علب الحلويات، أو تقسيمها إلى حصص صغيرة، وتجميد بعضها لفترة لاحقة، مع تجنب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

كما توصي فانبيبر، وفق Free Will Health، بتجنب الوقوف بالقرب من طاولة الحلويات أثناء الحفلات، وملء الطبق أولًا بالخضراوات والفواكه والبروتينات. وعند الرغبة في تناول الحلويات، يمكن اختيار لقمات صغيرة ووضعها على منديل بدلًا من ملء الطبق بالكامل.

قبل المناسبة

للوصول إلى الاحتفال دون شعور بالجوع الشديد، ينصح بتناول وجبة أو وجبة خفيفة غنية بالبروتين والدهون الصحية لتوفير الشعور بالشبع. وابدأ تناول السلطة والخضروات والبروتين أولًا، واحرص على تناول إفطار متوازن في يوم المناسبة.

المشروبات

اختر مشروبات منخفضة السعرات، مثل الماء أو الشاي، وقلل من المشروبات السكرية. كما يُنصح بشرب كوب من الماء بين أي مشروبين لتخفيف السعرات والتحكم في الشبع.

بعد تناول الطعام

حاول تجنب الأكل في وقت متأخر من المساء، لأن المعدة الممتلئة قد تؤثر على جودة النوم. كما يُستحسن المشي بعد تناول الطعام لمساعدة الهضم؛ سواء بالوقوف والتحرك قليلًا في الحفلات، أو بالمشي حول المنزل بعد العشاء أو بعد الغداء خلال النهار.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن الاستمتاع بالمناسبات دون الشعور بالذنب والحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.

