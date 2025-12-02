كيف تميز بين الفيروسات التنفسية الحادة ونزلات البرد؟

في فصل الشتاء وزيادة انتشار نزلات البرد والفيروسات التنفسية، يصبح التمييز بين الأعراض المختلفة أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة وتجنب المضاعفات.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن التعامل السليم مع المرضى والالتزام بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامة، غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، يمثل خط الدفاع الأول ضد انتقال العدوى.

كما شدد في تصريح لـ"مصراوي" على أهمية متابعة الأعراض الخطيرة مثل ضيق التنفس أو استمرار الحمى، لأنها تستدعي زيارة الطبيب المختص فورا.

كيف تفرق بين نزلة البرد والفيروسات التنفسية الحادة؟



قال بدران إن نزلة البرد الموسمية تبدأ بشكل بطيء، وتظهر عادة في صورة رشح وعطس والتهاب خفيف في الحلق، مع حرارة طبيعية أو بسيطة وسعال خفيف.

وأشار إلى أنها لا تمنع المريض من ممارسة حياته اليومية، ونادرا ما تسبب مضاعفات.

وأضاف أن الفيروسات التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الميتابنوموني البشري (HMPV) تظهر بشكل مفاجئ، وتسبب إرهاقا شديدا وآلاما في الجسم، مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة وسعال قوي، و يصاحبها ضيق في التنفس أو صفير، خاصة لدى كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية.

علامات نزلة البرد المعتادة



تبدأ الأعراض ببطء وتتطور تدريجيا.

رشح مائي وعطس مستمر.

التهاب خفيف في الحلق.

حرارة طبيعية أو ارتفاع بسيط جدا.

سعال خفيف وغير مزعج.

يمكن للمريض متابعة أنشطته اليومية بشكل طبيعي.

نادرا ما تؤدي إلى أي مضاعفات.

متى يجب زيارة الطبيب فورا؟



ارتفاع الحرارة لأكثر من 48 ساعة.

ضيق تنفس.

ألم في الصدر.

صعوبة في الأكل أو الشرب.

دوخة أو خمول شديد.

سعال يزداد سوءا.

دليل سريع لمعرفة نوع المرض من أعراضه



عندما تبدأ الأعراض بشكل قوي ومفاجئ، مع ارتفاع واضح في الحرارة وشعور شديد بالتكسير والإرهاق، فإن الاحتمال الأكبر هو الإصابة بالإنفلونزا، لأنها تتميز ببداية حادة تجعل المريض يشعر بالتعب خلال ساعات قليلة.

أما إذا كان هناك صفير في الصدر أو ضيق في التنفس، خاصة عند الأطفال أو كبار السن، فغالبًا يكون السبب هو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وهو فيروس مشهور بقدرته على التأثير في الشعب الهوائية وإحداث صعوبة في التنفس.

وفي حالة الشعور بـ إرهاق شديد يتبعه سعال يزداد بسرعة خلال يوم أو يومين، يكون ذلك نتيجة الإصابة بفيروس HMPV، وهو فيروس تنفسي يشبه في أعراضه الفيروس المخلوي لكنه يسبب سعالاً أكثر حدة.

أما إذا كانت البداية بسيطة، تظهر في صورة رشح واضح وعطس وارتفاع طفيف جدا في الحرارة، فهذا يشير إلى نزلة برد عادية لا تسبب مضاعفات.