وكالات

غرق مركب هجرة غير شرعية جنوب جزيرة كريت باليونان، ما أسفر عن مصرع وفقدان 27 مصريًا من الشباب وصغار السن، إضافة إلى 5 من جنسيات أخرى.

وأعلنت السفارة المصرية في أثينا، متابعتها المستمرة للحادث، إذ صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، أن السفارة تتابع مع السلطات اليونانية، وعلى مدار الساعة، تداعيات الحادث الأليم لغرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت والذي أدى إلى وفاة وفقدان 27 من المصريين من الشباب وصغار السن.

وأضاف عامر، الذي أعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث، أن السفارة على تواصل مستمر مع أسر وعائلات الضحايا والمفقودين، وأنه تم تحديد هوية 14 مواطنًا مصريًا، وجاري إعادة الجثامين إلى مصر على نفقة الدولة المصرية، في حين لا يزال هناك 13 في عداد المفقودين.

وأعربت سفارة مصر في اليونان عن خالص المواساة لأسر الضحايا، محذرة من أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا على حياة المواطنين، حيث ينتهي الأمر إلى غرق المراكب التي تحملهم وفقدان أرواحهم.

وتؤكد السفارة المصرية أهمية الالتزام التام والكامل فقط بالقنوات والوسائل والطرق الشرعية للسفر والهجرة، وتوخى الحذر وأقصى درجات الحيطة بالابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير الشرعية مهما كانت الأسباب والدوافع، وذلك حماية لأبناء مصر الكرام والحفاظ على سلامة أرواحهم التي نعتبرها مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.

وفي بيان منفصل قالت السفارة المصرية في أثينا، إن المتابعة المستمرة لتداعيات الحادث الأليم أسفرت عن التمكن، وبالتنسيق مع السلطات اليونانية، من التعرف على هوية 14 من الضحايا وفيما يلي أسماؤهم:

وتقوم السفارة تباعًا بالتواصل مع أهالي الضحايا وأيضًا المفقودين لإبلاغهم بما يتوافر من معلومات بشأن ذويهم والرد على ما لديهم من استفسارات لإبلاغهم بمواعيد وصول الجثامين إلى أرض الوطن.