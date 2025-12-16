ترامب يعلن خطوبة نجله وصديقته في البيت الأبيض (فيديو)

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين 15 ديسمبر، خطوبة نجله الأكبر دونالد ترامب الابن على بيتينا أندرسون، وذلك خلال إعلان جرى في البيت الأبيض، وفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس".

وقال دونالد ترامب الابن (47 عامًا) خلال الإعلان: "نادراً ما أعجز عن الكلام، لأنني عادة أجيد الصراخ والجدال، لكني أود أن أشكر بيتينا على كلمة واحدة فقط: نعم".

من جانبها، قالت أندرسون: "كان هذا أكثر عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في حياتي. سأتزوج حب حياتي، وأشعر أنني أسعد فتاة في العالم. شكرًا لكم".

BREAKING NEWS:



President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

وكان دونالد ترامب الابن متزوجًا سابقًا من فانيسا ترامب لمدة 12 عامًا قبل أن تتقدم بطلب الطلاق عام 2018، ولديهما خمسة أبناء: كاي (18 عامًا)، ودونالد الثالث (16 عامًا)، وتريستان (14 عامًا)، وسبنسر (13 عامًا)، وكلوي (11 عامًا).

وفي عام 2018، بدأ ترامب الابن علاقة مع كيمبرلي غيلفويل، وتمت خطوبتهما عام 2020. ورغم عدم الإعلان رسميًا عن انفصالهما، علمت مجلة PEOPLE في ديسمبر 2024 أن علاقته بأندرسون بدأت قبل نحو ستة أشهر.

وظهرت أندرسون وترامب الابن معًا لأول مرة علنًا في أغسطس 2024 خلال موعد غداء، بحسب صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل". وفي سبتمبر 2024، أفادت مصادر لمجلة PEOPLE بأن ترامب الابن وغيلفويل كانا يقضيان وقتًا منفصلًا، قبل أن ينفصلا لاحقًا في ديسمبر. وبعد ذلك بوقت قصير، رشّح ترامب كيمبرلي غيلفويل لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، وهو الترشيح الذي أقره مجلس الشيوخ في سبتمبر.

رافق ترامب الابن أندرسون في عشاء عيد ميلادها في بالم بيتش بولاية فلوريدا في ديسمبر 2024، كما حضرت معه احتفالات رأس السنة في منتجع مارالاغو، ثم رافقته لاحقًا إلى حفل تنصيب والده رئيسًا في يناير 2025.