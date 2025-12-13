فستان بصيحة الظهر المكشوف.. ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة

خطفت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستانا طويلا باللون الأسود جاء بصيحة الظهر المكشوف، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة.

وتميّز تصميم الفستان بقصته المنفوشة من الأسفل، بالإضافة إلى نقوشات مميزة جعلته لافتا للأنظار.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعقد.