إعلان

"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

06:17 م 13/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إطلالة نرمين الفقي (1)
  • عرض 3 صورة
    إطلالة نرمين الفقي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نرمين فستانا طويلا باللون الأسود جاء بقصة الكب، ويتميز بتصميمه الانسيابي الذي يتناسب مع قوامها، بالإضافة إلى تطريزات فضية لامعة زُين بها أحد جانبي الفستان، ما أضفى عليه لمسة أنيقة ولافتة.

ونسقت نرمين مع الإطلالة قفازات يد باللون الأسود، والفستان من توقيع علامة الأزياء Saphir Couture.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع بشرتها من تنفيذ خبير التجميل سامح حنفي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف محمد حافظ.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وعقد، وأسورة.

نرمين الفقي إنستجرام نرمين الفقي إطلالة نرمين الفقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل