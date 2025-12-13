"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نرمين فستانا طويلا باللون الأسود جاء بقصة الكب، ويتميز بتصميمه الانسيابي الذي يتناسب مع قوامها، بالإضافة إلى تطريزات فضية لامعة زُين بها أحد جانبي الفستان، ما أضفى عليه لمسة أنيقة ولافتة.

ونسقت نرمين مع الإطلالة قفازات يد باللون الأسود، والفستان من توقيع علامة الأزياء Saphir Couture.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع بشرتها من تنفيذ خبير التجميل سامح حنفي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف محمد حافظ.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وعقد، وأسورة.