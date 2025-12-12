الشاي أم القهوة؟ طبيب يكشف الأفضل لصحة العظام

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يزداد إقبال الكثيرين على تناول المشروبات الدافئة، ويأتي الشاي والقهوة في مقدمة الاختيارات اليومية، لكن يبقى السؤال أي المشروبين أفضل لصحة العظام، خاصة في فصل الشتاء؟

يقول الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، الفرق بين القهوة والشاي وتأثير كل منهما على صحة العظام.

القهوة

يؤكد الدكتور معتز القيعي أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل الالتهابات وتدعم صحة القلب والمناعة، إلا أنه يشير إلى ضرورة الانتباه لمحتواها من الكافيين الذي قد يؤثر على امتصاص الكالسيوم عند الإفراط في تناولها.

ويضيف القيعي: "تناول أكثر من 3 أكواب يوميًا قد يقلل امتصاص الكالسيوم، مما يؤثر على صحة العظام بمرور الوقت، خاصة لدى النساء."

كما لفت إلى أن إضافة اللبن للقهوة قد يقلل من هذا التأثير ويجعلها خيارًا أفضل لمن يعانون ضعفًا في العظام.

الشاي

وأكد في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن الشاي، وخاصة الشاي الأسود والأخضر، يحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في حماية العظام من الالتهابات والهشاشة، مشيرا، إن الشاي لا يمنع امتصاص الكالسيوم كما يعتقد البعض إذا تم تناوله بعيدًا عن الوجبات، بل على العكس يحتوي على مركبات تدعم صحة العظام."

كما أشار إلى أن الشاي الأخضر بشكل خاص قد يساهم في تعزيز كثافة العظام وتقليل الالتهابات.

وتابع، إن الشاي يتفوق بوضوح في دعم صحة العظام، خاصة إذا تم تناوله بشكل معتدل.

أما القهوة، فيمكن الاستمتاع بها لكن دون إفراط، ومع مراعاة تناولها مع الحليب للأشخاص الذين يحتاجون دعمًا إضافيًا للكالسيوم.

وأختتم القيعي:" يجب التعرض لأشعة الشمس لتعزيز فيتامين D، والإكثار من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والجبنة والسبانخ، وتقليل المشروبات الغنية بالكافيين، وممارسة الرياضة لتحفيز بناء العظام".