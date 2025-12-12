لماذا نشعر بالخمول بعد تناول الطعام مباشرة؟.. اعرف السر

يشتكي كثير من الأشخاص من شعور مفاجئ بالخمول والنعاس فور الانتهاء من تناول الطعام، حتى إن بعضهم يصبح غير قادر على ممارسة أي نشاط بعدها، ورغم شيوع هذه الحالة، إلا أن الكثيرين لا يعرفون السبب الحقيقي وراءها.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، news18، فور تناول الطعام، يقوم الجسم بتحويل جزء كبير من تدفق الدم نحو المعدة والأمعاء للمساعدة في الهضم، هذا التحول يقلل من وصول الدم إلى الدماغ والعضلات، مما يؤدي لشعور واضح بالنعاس والكسل.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات مثل الأرز، الخبز الأبيض، الحلويات والمشروبات المحلاة ترفع مستوى الجلوكوز في الدم سريعًا، فيفرز الجسم كميات كبيرة من الإنسولين.

هذا الارتفاع ثم الهبوط السريع يسبب:

- دوخة خفيفة

- رغبة في النوم

- ضعف تركيز

وهي الحالة المعروفة باسم السبات الغذائي أو Food Coma.

هرمونات تسبب الاسترخاء

أثناء عملية الهضم، يفرز الجسم هرمونات مثل:

- السيروتونين: الذي يزيد الشعور بالاسترخاء.

- الميلاتونين: الذي يرتبط بالنوم.

ارتفاع هذه الهرمونات بعد وجبة دسمة قد يكون كافيًا لدفع الجسم إلى الخمول.

نوعية الطعام عامل أساسي

الدراسات تشير إلى أن الأطعمة التالية تزيد الشعور بالنعاس، الوجبات الدسمة المليئة بالدهون، والنشويات الثقيلة مثل المكرونة والخبز، والأطعمة السكرية، والوجبات الكبيرة التي تتجاوز حاجة الجسم.

بينما تقل الأعراض عند تناول وجبات صغيرة متوازنة تحتوي على بروتين وخضروات وألياف.

هل الخمول بعد الأكل أمر طبيعي؟

في معظم الحالات نعم، لكن إذا كان الخمول مبالغًا أو مصحوبًا بأعراض مثل زيادة العطش، خفقان، صداع أو رغبة شديدة في النوم بعد كل وجبة، فقد يشير ذلك إلى:

مقاومة الإنسولين

prediabetes مرحلة ما قبل السكري

اضطرابات الغدة الدرقية

ويُنصح وقتها بإجراء فحص طبي.