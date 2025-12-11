دراسة تكشف.. تأثير مضادات الاكتئاب على صحة دماغ الرضع

توصلت دراسة سويدية حديثة وطويلة الأمد إلى نتائج مطمئنة للأمهات المرضعات، حيث وجدت أن تناول مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) لا يؤثر سلباً على النمو المعرفي وذكاء أطفالهن، نقلا عن مديكال إكسبريس.

تابعت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا السويدي، 97 زوجاً من الأمهات والأطفال لما يقرب من عقدين من الزمن، علماً بأن جميع الأطفال تعرضوا لمضادات الاكتئاب في مرحلة الحمل.

وكان الهدف الرئيسي هو مقارنة القدرات المعرفية بين الأطفال الذين استمر تعرضهم لمضادات SSRI عبر حليب الأم وفي الرحم، وبين أولئك الذين توقف تعرضهم للدواء عند الولادة، النتائج المتعلقة بالذكاء المعرفي

أظهرت اختبارات الذكاء المعيارية (التي شملت الذكاء اللفظي والأداء) أن التعرض لمضادات SSRI من خلال حليب الأم لم يُسفر عن انخفاض في معدل الذكاء (IQ)، وكانت الدرجات مماثلة للأطفال الذين لم يتعرضوا للدواء بعد الولادة.

متوسط درجة الذكاء للأطفال غير المعرضين للدواء بعد الولادة: 109.

متوسط درجة الذكاء للأطفال المعرضين للدواء عبر الرضاعة: 106.

أكدت هذه النتائج أن التعرض الإضافي لمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية عبر الرضاعة الطبيعية لم يرتبط بانخفاض إحصائي ملحوظ في معدل الذكاء.

آلية عمل مضادات SSRIs

تُعد مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) فئة شائعة من مضادات الاكتئاب تُوصف لعلاج حالات مثل الاكتئاب، القلق، والشره المرضي.

تعمل هذه الأدوية عن طريق الحفاظ على تركيز مرتفع من السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم المزاج، داخل الشقوق المشبكية في الدماغ. فبينما تتم عملية إعادة الامتصاص للسيروتونين عادةً بعد نقله للإشارة العصبية، تعمل مثبطات SSRI على إعاقة هذه العملية، مما يضمن بقاء السيروتونين متاحاً لفترة أطول.

أهمية النتائج البحثية

على الرغم من أن آثار استخدام مضادات SSRI أثناء الحمل على النمو المعرفي للأطفال قد دُرست على نطاق واسع وأظهرت تأثيراً ضئيلاً أو معدوماً، إلا أن البيانات حول التعرض للدواء أثناء الرضاعة الطبيعية كانت أقل توفراً. وتُقدم هذه الدراسة طويلة الأمد دليلاً قيماً يساهم في دعم قرارات الأطباء والأمهات بخصوص استخدام هذه الأدوية الضرورية خلال فترة الرضاعة دون القلق من تأثير سلبي على التطور المعرفي للأطفال.

