العنف ضد النساء والأطفال.. كارثة صحية صامتة تهدد المجتمعات

كشفت دراسة رائدة نشرها باحثو معهد قياس وتقييم الصحة (IHME) التابع لجامعة واشنطن في مجلة The Lancet عن الأبعاد المدمرة والمهملة لـ العنف الجنسي ضد الأطفال (SVAC) والعنف من الشريك الحميم ضد النساء (IPV)، مؤكدةً أنهما يمثلان أزمة صحية عالمية كبرى وغير معترف بها بالقدر الكافي، نقلا عن ميديكال إكسبريس.

عبء المرض والإعاقة على المستوى العالمي

تُصنف هذه الظواهر ضمن أعلى المخاطر المسببة للوفاة والإعاقة عالمياً. وتشير الإحصائيات الصادرة في عام 2021 إلى حجم المأساة:

تعرض أكثر من مليار شخص ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً لاعتداء جنسي في مرحلة الطفولة.

تعرضت 608 ملايين امرأة وفتاة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شركائهن الحميمين.

وقد أدت هذه التجارب إلى فقدان ما يزيد عن 50 مليون سنة من الحياة الصحية (DALYs) على مستوى العالم، وهو مؤشر يجمع بين سنوات الحياة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة وسنوات العيش مع الإعاقة.

تفاقم المخاطر الصحية على النساء

أظهرت الدراسة أن العنف ضد النساء يمثل عاملاً أساسياً في سلب سنوات العمر الصحية للمرأة في سن الإنتاج (15–49 عاماً)، حيث تجاوز تأثيره عوامل الخطر الشائعة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وترتبط تداعيات هذا العنف بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، تشمل:

الوفيات المباشرة: الانتحار وجرائم القتل (مع تقدير مقتل 30 ألف امرأة على أيدي شركائهن في عام واحد).

الاضطرابات النفسية الشديدة: القلق، الاكتئاب، الفصام، وإيذاء النفس واضطرابات تعاطي المخدرات.

حالات الوفاة الإجمالية: ارتبط العنف الجنسي ضد الأطفال بنحو 290 ألف وفاة عالمياً، بينما تسبب عنف الشريك الحميم في 145 ألف وفاة إضافية.

ضرورة التحول في السياسات العامة

تؤكد هذه النتائج القاطعة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر يتجاوز كونه قضية اجتماعية أو جنائية؛ بل هو أولوية صحية عامة كبرى تستوجب تدخلات شاملة.

تقدم هذه الدراسة دليلاً قوياً لا يقبل الجدل يدعو صُناع السياسات وقادة العالم إلى التعامل مع هذه الأزمة بنفس الالتزام والتمويل الذي يُمنح لمواجهة أي وباء آخر يهدد حياة الملايين. وتشمل التدخلات الضرورية: التشريعات الفعالة، برامج التعليم الشاملة، التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير رعاية صحية نفسية وجسدية عاجلة وطويلة الأمد للناجين.

