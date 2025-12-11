3 تغييرات في أسلوب القيادة .. تنذر بالخرف مبكراً

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن التغيرات في أنماط القيادة لدى كبار السن قد تكون من أوائل العلامات الدالة على التدهور الإدراكي والخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، ويؤكد الفريق البحثي أن مراقبة سلوك القيادة يمكن أن تساعد في الكشف عن التغيرات الدماغية قبل سنوات من ظهور الأعراض الإدراكية الواضحة.

مؤشرات التغير في سلوك القيادة

أظهرت الدراسة أن الأفراد في المراحل المبكرة من التدهور الإدراكي يظهرون ثلاثة تحولات رئيسية في عادات القيادة:

تراجع في الاستخدام: انخفاض في عدد الرحلات المقطوعة أو الكيلومترات المقطوعة شهرياً.

تجنب القيادة الليلية: القيادة بمعدلات أقل بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل.

تقليل التنوع الجغرافي: الاكتفاء بالطرق والمناطق المألوفة مع تقليل تنوع المسارات.

تظهر هذه التغيرات بشكل تدريجي حتى قبل أن يلاحظ الشخص أو أفراد أسرته وجود أي مشكلات في الذاكرة أو الإدراك.

دقة الكشف والمقاييس البحثية

اعتمد الباحثون على أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المثبتة في السيارات لمراقبة أنماط القيادة على مدى نحو ثلاث سنوات، وشملت الدراسة 56 شخصاً يعانون من تدهور إدراكي طفيف و242 شخصاً يتمتعون بقدرات معرفية طبيعية، بمتوسط عمر يبلغ 75 عاماً.

دقة بيانات القيادة: بلغت دقة رصد التدهور الإدراكي باستخدام بيانات القيادة وحدها 82%.

الدقة المُعززة: ارتفعت نسبة الدقة إلى 87% عند دمج بيانات القيادة مع العوامل الأخرى مثل العمر، الاختبارات المعرفية، والجينات المرتبطة بمرض الزهايمر.

مقارنة بالاختبارات التقليدية: بلغت دقة الاختبارات المعرفية التقليدية وحدها 76% فقط.

أهمية التدخل المبكر والخصوصية

شدد البروفيسور غانيش بابولال، مؤلف الدراسة، على أن "تتبع القيادة اليومية يمثل وسيلة منخفضة التكلفة وغير تدخلية لرصد القدرات الإدراكية، ويمكن أن يساعد في تسهيل التدخل المبكر قبل وقوع الحوادث".

وأكد الباحثون أن تحديد السائقين الأكثر عرضة للخطر يمثل أولوية للصحة العامة. وقد اقترحوا أن تحليل القيادة الواقعية يُعد أداة أكثر فاعلية، شريطة احترام الخصوصية وضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات المجمعة.

وتأتي هذه النتائج مدعومة بدراسات سابقة أشارت إلى أن صعوبات الإدراك المكاني، ومشاكل استخدام أنظمة الملاحة، أو الوقوف على مسافة غير مناسبة من المركبات الأخرى، هي أيضاً من الإشارات المبكرة المحتملة للخرف.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه